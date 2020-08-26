«Вирус только улучшил сервис»: первые впечатления сыктывкарцев, улетевших в Турцию

Фото вестника АТОР

Улететь из Сыктывкаром в Турцию прямым рейсом пока нельзя, но можно добраться туда через Москву, Санкт-Петербург и Казань. Сыктывкарцы уже успели оценить гостеприимство Турции. Они дали ценные советы тем, кто собирается на популярный курорт.

Юлия Фотиева сейчас отдыхает в Турции. Девушку уже завалили вопросами об особенностях отдыха во времена пандемии. Сыктывкарка охотно делится советами:

- Очень много вопросов по поводу перелёта и обстановки. Что изменилось? В аэропорту и на борту самолета необходимо находиться в перчатках и в маске, но, если вы приспустили маску в России, вам ничего не скажут, а в Турции- сделают замечание. Из ручной клади разрешена только дамская сумка, рюкзаки сдавали в багаж. Исключение - детское питание, ноутбук, телефон, вода. На борту не кормили, наливали только воду. Пересаживаться на другие места нельзя. За час до посадки в Турции заполняли анкету: писали, откуда летим и куда, был ли контакт с больными коронавирусом, - рассказывает девушка.

По словам сыктывкарки, качество отдыха ситуация с коронавирусом не ухудшила, на удивление - даже улучшила.

- Вирус только улучшил сервис. Столы протирают дезраствором, на каждом углу - средства для обработки рук. Отель заполнен на 50%, то есть отдыхающих мало. В ресторане накладывают еду всего по чуть-чуть, и это отличное решение: намного меньше еды переводится, - подытожила Юлия.

Как рассказала руководитель турагентства «Империя отдыха» Анна Матекайнен, в турецких отелях чисто, безопасно. Туристы рассказывают, что в некоторых пятизвездочных отелях даже сидения в туалетах обтянуты одноразовой пленкой для санитарной безопасности. Также в отдельных отелях гостям показывают отличные шоу с танцами и, что интересно, девушки-танцовщицы щеголяют в масках со стразами. Вообще маски носят все сотрудники персонала, это уже стало своеобразной приметой времени.

- Из особенностей отдыха можно выделить, что после прилета из Турции, надо сдать тест на COVID–19 в течение трех дней и загрузить его на сайт Госуслуг. В основном туристы покупают туры с вылетом из Москвы, Санкт-Петербург. Сейчас еще открыли Казань, тоже удобно. Также есть рейсы из Сыктывкара со стыковкой в Москве от одной авиакомпании. Но самая привлекательная цена на вылеты из Москвы. В целом цены в Турцию радуют, получается дешевле, чем отдых на нашем юге, - отметила Анна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Безопасно ли в Турции: что ждать от отдыха жителям Коми

Турецкие курорты живут своей привычной жизнью, но с незначительными корректировками. Перед входом в ресторан гостям измеряют температуру, предлагают воспользоваться антисептиками (подробности).