У ухтинки обманом похитили 950 тысяч рублей

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В Ухте полицейские расследуют обстоятельства дистанционного хищения 950 000 рублей у пенсионерки.

В 2019 году женщина заказала биологически активные добавки для зрения, реклама которых активно транслировалась по радио. И начала принимать их.

Через какое-то время на ее номер телефона позвонил работник по надзору и контролю прав потребителей. Мужчина сообщил, что продавцы БАДов, которые заказывала пенсионерка, оказались мошенниками и в настоящее время злоумышленники пойманы, а ей, чтобы получить, якобы, компенсацию за некачественный товар в сумме 600 000 рублей нужно заплатить комиссию, сообщает МВД по Республике Коми.

Женщина выполнила указания липового работника по надзору и контролю прав потребителей и перевела нужную сумму на неизвестный ей счет.

Позже женщине снова поступил звонок от «работника», который попросил оплатить страховку за получение положенной компенсации.

Звонки на этом не закончились, каждый раз незнакомцы под теми или иными предлогами просили потерпевшую перечислить различные суммы, обещая выплату денег. Пенсионерка, сообщив реквизиты своей карты с защитным кодом, рассчитывала на пополнения счета банковской карты, однако этого не произошло. Наоборот, она лишилась более 950 000 рублей.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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