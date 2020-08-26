Коронавирус в Коми 26 августа 2020: за сутки зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Фото: Сергей МАЛЬГАВКО

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 26 августа в России 4 676 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 22 новых случая.

Скрин взят с сайта стопкоронавирус.рф

Сейчас в республике 6 429 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 83 пациента, новых случаев летального исхода за сутки - 4. Выздоровели от вируса 5 341 человек (за сутки выздоровели 58 пациентов).

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