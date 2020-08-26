В Воркуте состоялся велопробег за полярным кругом в честь 30-летия МЧС России

Велопробег, посвященный 30-летию чрезвычайного ведомства, состоялся в Воркуте – самом северном городе в северо-восточной Европе, расположенном за полярным кругом.
Фото: пресс-служба МЧС России по Коми
В событии приняли участие 14 участников-энтузиастов из различных подразделений Воркутинского пожарно-спасательного гарнизона.
Фото: пресс-служба МЧС России по Коми
Главной идеей велопробега стал не только призыв к здоровому образу жизни, но и сплочение коллективов спасателей-профессионалов МЧС России.
На маршрут протяженностью 43 километра вышли горноспасатели военизированного горноспасательного отряда «ВГСО Печорского бассейна», пожарной части №31 и Воркутинской региональной поисково-спасательной базы.
Фото: пресс-служба МЧС России по Коми
Спортсмены-любители объехали исторические места и достопримечательности города, в том числе и стелу «Первооткрывателям Печорского угольного бассейна», площадь Кирова, памятник «Первостроителям» и символ Воркуты – знак «67 параллель», сообщает пресс-служба МЧС России по Коми.
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