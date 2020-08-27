Коронавирус в Коми 27 августа 2020: за сутки зафиксировано 24 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Сергей БОБЫЛЕВ
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 27 августа в России 4 711 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 24 новых случая.
Скрин взят с сайта стопкоронавирус. рф
Сейчас в республике 6 453 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 83 пациента, новых случаев летального исхода за сутки нет. Выздоровели от вируса 5 443 человека (за сутки выздоровели 102 пациентов).
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