Одно чиним, другое ломаем: сыктывкарка пожаловалась на погром придомовой территории по Димитрова 40

Мусор рабочая бригада убирает еженедельно (Фото: Анна ИВАНОВА)

Крышу многоквартирного дома по улице Димитрова 40 в Сыктывкаре ремонтируют с начала июля. Ежедневно громадные краны заезжают на придомовую территорию, выбрасывая мусор на газоны и ломая деревья. Крик души в адрес «Комсомолки» прозвучал от нашей читательницы. Мы его услышали и сходили на место, где ведутся ремонтные работы.

Как стадо слонов

Когда корреспондент «Комсомолки» увидела все своими глазами, не осталось сомнений: действительно — будто стадо слонов прошлось по придомовой территории. Некогда прекрасный газон теперь был изрыт, везде валялись горы строительного мусора.

Работы по ремонту крыши планируют закончить в конце сентября

— Все эти машины регулярно протискиваются по двору дома Старовского 42 под окнами домов, заезжают на теплотрассу и на газоны, ломают трубы отопления между домами, деревья и асфальт, — возмущается читательница. — При этом, с торца дома 40 по улице Димитрова можно спокойно подъехать к дому, который ремонтируют. Там нет газона, нет теплотрассы, нет деревьев, нет двора! А когда придет сезон отопления, ближайшие дома по их вине останутся без тепла. Недавно отремонтированный тротуар и асфальт во дворе дома 42 разломали полностью! — пожаловалась «КП-Коми» женщина.

Жители Старовского 42 жалуются на то, что огромные краны давят их газоны (Фото: Анна ИВАНОВА)

Территорию приведут в порядок

Заместитель гендиректора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Артем Шашков рассказал «КП-Коми», что вся эта суета с ремонтом — обычное дело, которое обязательно завершится вовремя.

— Техника, занятая в ремонте кровли по улице Димитрова 40 ездит именно там, где предусмотрено, — объяснил замгендир. — Я лично выезжаю на места, чтобы контролировать ситуацию. Поэтому пусть сыктывкарцы не волнуются, всё будет приведено в порядок.

По его словам, кранам проезжать со стороны Димитрова совершенно невозможно — там проложена плитка. Поэтому иного варианта ремонта крыши пока нет. Есть идеи по организации ремонта кровли с воздуха, но они пока не осуществимы.

Кран, занимающийся починкой (Фото из личного архива нашей читательницы)

— Это обычный процесс, который в случае с этим домом, поверьте, очень организован, — добавил Артем Шашков. — Тот же мусор накапливается и вывозится своевременно. Мы не можем нанять самосвал за 2 тысячи рублей в час, чтобы вывезти только два мешка строительного мусора.

По итогу ремонта подрядчики должны убрать за собой (Фото: Анна ИВАНОВА)

Работы по ремонту кровли планируется завершить до 30 сентября. Региональный фонд уверяет: подрядчика обяжут устранить все повреждения территории и вернуть благоустроенный двор жильцам. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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