Бросили умирать: жители Емвы спасли сенбернара, который обгорел на пожаре

Фото из группы «Домика маленьких зверят» vk.com

В конце августа в Емве огонь уничтожил жилой дом. В официальных сводках значится, что никто не пострадал, но это не совсем так: на пожаре серьезно обгорел хозяйский пес. После несчастного случая пострадавший сенбернар оказался на улице. Зооволонтеры подобрали животное в крайне истощенном состоянии - торчали ребра. Сейчас животное получает лечение в Сыктывкаре. Прогнозы ветеринаров благоприятные, но необходима помощь неравнодушных людей.

Волонтеры «Домика маленьких зверят» окрестили спасенную собаку Бетховеном. Они нашли сенбернара в ужасном состоянии - пес был похож на ходячий скелет с гноящимися лапами. Зоозащитники уверяют, что хозяин открестился от пса и выбросил его на улицу. Собака пять дней лежала у подсобных построек, не вставая. Сложно представить, как болят ожоги.

Бетховен идет на поправку

- Мы возложили на себя обязательства призвать к уголовной ответственности человека, который довел собаку до такого состояния по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), - пишут волонтеры. Они уже подали заявление в полицию.

Зооволонтеры перевезли Бетховена в столицу Коми для дальнейшего лечения. Сейчас собаку курируют добровольцы старейшего приюта «Друг», а за состоянием сенбернара следят сыктывкарские ветеринары. Пока собака живет в уюте и спокойствии на передержке. Но история еще не получила своего завершения - пес по-прежнему нуждается в лечебном сопровождении, на которое уходят значительные средства. Зоозащитники будут благодарны любой посильной помощи.

Как помочь? Реквизиты указаны по этой ссылке.

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