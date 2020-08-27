Сыктывкар посетила рэгбистка из команды «Енисей-СТМ».

Фото: Минспорт Коми

В Сыктывкар приехала регбистка Снежанна Кулькова из профессиональной команды «Енисей-СТМ». Трехкратная чемпионка Европы, чемпионка России, бронзовый призер Универсиады и действующий член национальной сборной приехала в Сыктывкар по приглашению регионального Союза регби, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Фото: Минспорт Коми

Во время визита заслуженная регбситка встретилась с «Армейцами Коми» и приняла участие в тренировке. Также были запланированы мастер-классы с воспитанниками детского дома, но их пришлось отменить из-за противоэпидемиологических мер.

По словам Снежанны Кульковой, это был ее первый визит в Коми, скорее ознакомительный. Девушка пообщалась с игроками, увидела условия для тренировок и соревнований. Также регбистка отметила в Коми потенциал для успешного развития и одновременно простор для работы.

Фото: Минспорт Коми

– Самая главная проблема в женском регби – это нехватка тренерских кадров. К тому же, многие верят стереотипу, что у нас страшный и травмоопасный спорт. На самом деле рисков в регби не больше чем в футболе, фигурном катании, гимнастике и так далее. Зато наши состязания невероятно зрелищные и по-хорошему агрессивные – сплошной адреналин, – рассказала Снежанна Кулькова.

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