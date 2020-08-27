В Коми спасатели оказали помощь туристам из Самары

Туристы из Самары должны были вернуться с маршрута, однако в пути сломался вездеход, который должен был доставить их обратно в Воркуту. Фото МЧС России по Коми.

Помощь спасателей понадобилась четырем туристам из Самары, проходившим маршрут Воркута - река Кара. Ребята обратились за помощью сегодня, 27 августа, рассказывает пресс-служба МЧС России по Коми.

По предварительной информации, туристы должны были вернуться с маршрута, однако в пути сломался вездеход, который должен был доставить их обратно в Воркуту. Осложняло ситуацию то, что группа остановилась в месте, где нет сотовой связи.

На поиски выехали спасатели Воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра СЗРПСО МЧС России. Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России по Республике Коми и ее передвижение находилось на контроле. Специалисты знали, в каком районе следует искать попавших в беду туристов, поэтому нашли их быстро - всего за пару часов. Туристов, живых и здоровых, доставили в Воркуту.

КСТАТИ

В целом на контроле Главного управления МЧС России по Республике Коми на сегодня находятся 37 туристических групп из 153 человек. Наибольшее количество туристов находится в Инте (зарегистрированы 19 туристических групп), в Вуктыле (7 групп) и Воркуте (5 групп). Также туристические группы находятся на маршрутах в Печоре, Троицко-Печорске и Усинске.

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Чтобы спасатели могли оперативно прийти на помощь, туристическим группам и отдельным туристам необходимо обязательно информировать подразделения МЧС о своем маршруте. Подать заявку на регистрацию туристической группы необходимо не позднее, чем за 15 суток до выхода на маршрут. Зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности можно в филиалах СПАС-Коми или в Сыктывкарском и Воркутинском филиалах СЗРПСО МЧС России.

Также есть возможность зарегистрироваться онлайн, на сайте Главного управления МЧС России по Коми или пройдя по ссылке: https://forms.mchs.ru/registration_tourist_groups.

После выхода группы с маршрута, но не позднее заявленного срока окончания мероприятия, следует уведомить об окончании мероприятия.

При возникновении на маршруте какого-либо чрезвычайного происшествия, необходимо принять меры по спасению пострадавших собственными силами и передать сообщение о происшествии в ближайшее аварийно-спасательное формирование или Главное управление МЧС России по Республике Коми по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

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