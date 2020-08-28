Народные ансамбли Коми вошли в ТОП-10 фестиваля «Русское поле»

Народный фольклорный ансамбль «Сипертас». Фото: минкульт Коми.

29 августа в Москве пройдет IX Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле», посвященный Году памяти и славы России. В десятку лучших вошли коллективы из Коми: народный ансамбль народного танца «Зыряночка» и народный фольклорный ансамбль «Сипертас».

Онлайн-трансляция финала и гала-концерта пройдет со сцены Московского государственного академического театра танца «Гжель» с онлайн-включениями из регионов России и стран. Видео из Коми будет транслироваться в Москву со сцены концертного зала «Сыктывкар». Всего за звание лауреатов фестиваля будут бороться 84 творческих коллектива из России и зарубежных стран, сообщает минкультуры региона.

Сейчас идет народное голосование за приз зрительских симпатий. Свой голос за любимый коллектив можно отдать здесь. Народное голосование завершится по команде ведущего во время трансляции.

Финал, во время которого будут определены победители, пройдет 29 августа с 11:30 до 17:00 в группе фестиваля в «ВКонтакте» и на сайте.

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