Предприятия и организации в Коми сократили свои штаты

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В Коми предприятия и организации сократили штаты, лишившихся работы оказалось в 1,4 раза больше, чем нанятых. Об этом сообщает Комистат.

До введения ограничительных мер из-за коронавируса и приостановки деятельности многих предприятий, организаций и учреждений ситуация с кадрами в республике характеризовалась двумя тенденциями: текучка уменьшилась, а количество уволенных было примерно равно числу принятых на работу. Однако во втором квартале ситуация изменилась — лишившихся работы оказалось в 1,4 раза больше, чем нанятых.

Комистат взял для анализа 244,7 тысячи занятых, в то время как все трудовые ресурсы региона оцениваются более чем в 412,7 тысячи человек. За рамками наблюдения оказались малое предпринимательство и организации с численностью до 15 человек.

Особенностью этого года стало то, что предприятия и организации уволили или сократили значительно больше сотрудников, чем приняли на работу. Причем это проявилось именно во втором квартале: в январе-марте число уволенных и нанятых работников было по 13,2 тысячи. В апреле-июне лишились работы 13,1 тысячи человек, а предприятия и организации приняли на работу только 9,1 тысячи человек. В целом число по сравнению с первым во втором квартале количество нанятых сотрудников сократилось на 31%, а число увольнений — только на 0,6%.

За полгода предприятия, организации и учреждения сократили штаты на 4 тысячи сотрудников. И эта тенденция была характерна для всех отраслей за исключением строительства, где число трудоустроенных превысили количество уволенных на 590 человек. Наибольшие потери, согласно данным Комистата, отмечены в образовании (1204 человека), добыче полезных ископаемых (777 человек), науке, юриспруденции, бухучете и консалтинге (470 человек). В деятельности по транспортировке и хранении число трудоустройств было на 383 меньше количества увольнений. На 345 человек сократились штаты сотрудников в здравоохранении, на 300 — в оптовой и розничной торговле. В финансах и страховании потери составили 276 работников, в обрабатывающих производствах — 171 человек, в общепите — 147 человек.