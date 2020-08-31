Отопление в соцобъектах Сыктывкара включат 1 сентября

Фото: Диля Ахмадишина

Со вторника, 1 сентября, начнется подключение к теплу социальных объектов Сыктывкара. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

С начала осени социальные учреждения – детские сады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта – смогут по заявке руководителей учреждений начать подачу тепла в свои помещения. Тепло в квартиры горожан будут подавать в соответствии с установленными нормативами: не позднее следующего дня за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов.

В настоящий момент заканчиваются подготовительные работы на инженерных сетях. Уже подготовлено более 84% жилфонда, 31 из 34 котельных, более 92% тепловых сетей, свыше 98% – водопроводных и 91,5% – канализационных сетей. В столице Коми отремонтировали и заменили 98,6% ветхих водопроводных сетей.