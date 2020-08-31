Путин встретился с Уйбой в режиме видеоконференции

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности главы Коми Владимиром Уйбой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В.Путин: Владимир Викторович, добрый день!

В.Уйба: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, добрый день! Бурлун! В переводе с коми языка – это как раз добрый день!

В.Путин: Здравствуйте!

Владимир Викторович, мы начнём с актуальных, текущих вопросов сегодняшнего дня, связанных с проблемами, которые нам создала эта инфекция. И в этой связи: как осуществляются выплаты медработникам, в социальной сфере, каково состояние коечного фонда и так далее, всё, что с этим связано. Вы это хорошо знаете, мы с Вами уже обсуждали эти темы. И потом, конечно, в целом надо поговорить о ситуации в социальной сфере и в сфере экономики региона.

Пожалуйста.

В.Уйба: Спасибо огромное. Спасибо за возможность доложить о ситуации в республике. Буквально два абзаца по ситуации с COVID. Налажена работа системы здравоохранения республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Коечный фонд для размещения больных коронавирусом сегодня составляет 1472 койки. Начинали мы с 410, которые были расчётные. То есть в три с половиной раза увеличили. Стабильно выдерживаем показатель более 50 процентов резерва коечных мест.

Дополнительные койки – это дополнительное оборудование. И конечно, в решении этой задачи нам огромную помощь оказали Правительство Российской Федерации, Минпромторг, Минздрав России.

Не могу не сказать о наших социально ориентированных бизнес-партнёрах. Действительно, они проявили себя именно как партнёры. Это «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Северсталь», «Монди СЛПК», «Лузалес» и многие-многие другие. Просто встали плечом к плечу.

Была оказана существенная поддержка и специалистами. Это в первую очередь Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова (Санкт-Петербург), ФМБА России и, опять же, Минздрав России.

Просто неоценимую помощь оказало Правительство города Москвы, передав нам новенькое медоборудование, экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и больничное оборудование. И уже к маю в республике были развёрнуты четыре ПЦР-лаборатории против двух, которые были в апреле. Соответственно, мы в разы просто увеличили количество тестируемых пациентов именно на ПЦР, и это позволило своевременно выявить заболевших и провести выписку пациентов без задержек.

Совместно с Минздравом России переучили более трёх тысяч специалистов, это врачи, средний персонал, именно по программе дополнительного образования по борьбе с COVID. Проведены стимулирующие выплаты медицинским работникам, сотрудникам учреждений социального обслуживания.

Владимир Владимирович, я хочу в этой связи просто отдельно сказать Вам (я постоянно встречаюсь с медицинским сообществом, меня просили, я не могу этого не выполнить), передать Вам огромное человеческое спасибо. А женская половина медицинского сообщества за то, что Вы поддержали и детей, и матерей с детьми, и малоимущих, просила Вас обнять. Передаю, как просили. Спасибо Вам огромное.

В ходе рабочей встречи с врио главы Республики Коми Владимиром Уйбой (в режиме видеоконференции).

В ходе рабочей встречи с врио главы Республики Коми Владимиром Уйбой (в режиме видеоконференции).

В.Путин: Там есть над чем нам ещё поработать, мы с Правительством уже это обсуждаем.

В.Уйба: Это правда.

В.Путин: И вернемся к этому ещё, потому что те койки, которые у нас не используются как основные, они создают проблему в оплате труда медицинских работников.

В.Уйба: Да, это правда.

В.Путин: Но мы над этим ещё поработаем.

В.Уйба: Это правда. Спасибо большое, что Вы это тоже помните. Потому что да, действительно, мы там недобираем, и люди там, конечно… Мы сегодня пытаемся за счёт своих, но, в общем, достаточно истощился бюджет, я об этом тоже позже скажу.

В.Путин: Хорошо.

В.Уйба: И не могу не сказать о том, что мы впервые, не мы единственные, но одни из первых в России открыли программу по реабилитации уже для пациентов, которые перенесли средние и тяжёлые формы заболевания, с использованием природных факторов. У нас свои природные воды и грязи, отработали специальные программы. В первую очередь проводим реабилитацию медработников и, в общем, всех остальных, там большая у нас возможность.

Хочу отметить, что с первых дней борьбы с коронавирусом нас сопровождают три научные школы. Я особенно хочу на этом остановиться. Это Санкт-Петербургский университет имени Петра Великого, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова и Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Что мы сделали с помощью них? Они нам сделали прогноз, осуществляли постоянный мониторинг и анализ принимаемых мер. То есть каждый день работа ведётся, мы с утра с этого начинаем.

Была разработана уникальная математическая прогнозная модель, которая была расширена элементами экономического анализа. То есть мы смотрели баланс между нагрузкой на систему здравоохранения республики и постепенным снятием ограничительных мер, разрешением на ведение различных сфер деятельности экономики. Это было очень важно. Я всегда сейчас говорю, что у нас две пандемии: первая – вирусная, вторая – экономическая. И сейчас от экономической ущерб уже значительно больше становится.

Пандемия выявила потребность в строительстве медицинского центра диагностики и лечения вирусных заболеваний. Я об этом Вам уже докладывал в апреле. Вы тогда принципиально поддержали эту идею. Но сейчас, Владимир Владимирович, совершенно точно видно, мы всё-таки ждём осень и вполне понимаем, что инфекция может ещё дополнительно миксовать.

Мы сделали хороший проект. Он повторно применяемый. Взяли лучшие практики Москвы, Башкирии. Больничный комплекс, 200 коек с реанимационным, инфекционными блоками, блоками компьютерной томографии, лабораториями, операционными, общежитием на 540 мест, если вдруг придётся вот также закрываться полностью и работать автономно.

Общая стоимость достаточно большая, но она вся просчитана, её можно ещё раз отревизировать. Прошу поддержать этот проект. Потому что площадку отвели, сети подвели, можно совершенно спокойно приступать уже к сборке этого госпиталя.

И вторая проблема. Очень остро стоит потребность в строительстве республиканского перинатального центра. Оказалось, что почему-то республика, Владимир Владимирович, не вошла в перечень тех субъектов, где были перинатальные центры созданы. Сейчас я посмотрел, большая проблема. Более 35 процентов родов происходят в Сыктывкаре, в старом перинатальном центре, он, конечно, не перинатальный, а просто большой роддом. Я прошу, действительно, включить сейчас финансирование нового перинатального центра. Конечно, мы существенно, абсолютно снизим и младенческую, и материнскую смертность и обеспечим естественный прирост численности населения, что крайне важно. Тоже взяли уже повторно применяемый проект, с учётом наших северных особенностей, тоже нашли место, готовы начать строить, если будет решение по финансированию.

Одна из главных проблем отрасли здравоохранения – это моральное и физическое устаревание основных фондов. Владимир Владимирович, я проехал всю республику. Хочу Вам сказать, что износ просто катастрофический, все основные лечебные фонды были построены в 40-е, 50-е, 60-е годы прошлого столетия. Просто по пальцам, буквально пять больниц, которые были выстроены в 80-е и 90-е, все остальные – деревянные здания. В Усть-Цильме 1929 года ЦРБ.

Конечно, нужно просто принимать меры. И прошу выделить на это средства, потому что уже по предписанию надзорных органов, решений судов больницы закрыты, но, поскольку помощь больше оказывать негде, мы вынуждены работать. Здесь нужна просто решительная помощь с Вашей стороны. Цифра тоже вроде большая, но на самом деле всё просчитано, готов тут пройти ревизию – и минстроевскую, и прочую, – но прошу, это очень важная тема.

Пандемия коронавируса и введённые в связи с ней ограничения повлекли за собой, конечно, ухудшения в экономике. Серьёзно пострадал малый и средний бизнес, поэтому в республике, помимо действующих федеральных мер поддержки, были разработаны региональные меры, оказана финансовая, имущественная и налоговая поддержка. Провёл очень много встреч с малым и средним бизнесом, с большим промышленным бизнесом; тоже бизнес Вас благодарит за ту помощь, которая оказывается и была оказана в поддержке малого и среднего бизнеса.

Ещё одним важным направлением стала поддержка людей, то, о чём Вы говорили. В республике гражданам, признанным безработными, но не имеющим права на федеральное пособие по безработице в максимальном размере, а также не имеющим статуса малоимущих, – Вы тоже об этом говорили в своём обращении, – мы выплачиваем единовременные республиканские выплаты. Их уже получили свыше 6 тысяч человек.

Были реализованы меры социальной поддержки медицинским работникам путём включения их в льготную категорию граждан. Мы им предоставили право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

Позвольте по поводу социально-экономической ситуации. Она действительно очень тяжёлая. На протяжении последних лет в республике отмечалась положительная динамика снижения госдолга. В республике госдолг на сегодняшний день составляет 25 миллиардов 400 миллионов рублей.

Вместе с тем в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией, а также в связи с изменением цен на нефть на мировых рынках прогнозируется увеличение объёма госдолга в 2020 году. Общий прогноз объёма выпадающих налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики составит порядка 19 миллиардов 800 миллионов рублей.

Прошу рассмотреть возможность оказания республике именно как нефтедобывающему региону, пострадавшему от снижения мировых цен на углеводороды, дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета. Размеры тоже большие, но они полностью соответствуют выпадающим доходам.

В.Путин: Владимир Викторович, у Вас госдолг к 1 июля уменьшился на 24 миллиарда. И в структуре госдолга, по-моему, процентов 18 – это государственные кредиты.

В.Уйба: Владимир Владимирович, именно так. Но за счёт того, что у нас выпадающие доходы, особенно по нефтянке, у меня сегодня прогнозируемо до конца года он возрастёт на 19,8 миллиарда.

Проехал всю республику, и вопрос номер один (куда бы я ни приехал, а собираю я не просто в районных центрах, выезжаю непосредственно в сёла и деревни, сходы, более 60 сходов я провёл с людьми), вопрос номер один – дороги. Дороги, Владимир Владимирович, Вы не представляете. Я езжу везде на машине специально по семь, по восемь, по девять часов, чтобы, извините, на себе понять, что такое дороги. Сегодня 234 населённых пункта в республике не имеют круглогодичной связи (234!) по дорогам с твёрдым покрытием.

То есть это земляные дороги. Понятно, что весна, осень, если дождливое лето, это колеи, даже на полноприводном джипе проехать невозможно. Когда приезжаю, говорю: «Почему нет врачей, почему нет учителей, почему бизнес не идёт?» Они говорят: «Дорогой мой, а как мы сюда приедем, как мы завезём сюда, дорог-то нет?»

Общая протяжённость межмуниципальных региональных дорог – 4800 километров, из них 3400 километров – это дороги либо бывший асфальт, то есть там асфальт уже просто разбит весь, им и не пахнет, либо это земля, глина, суглинок и так далее.

Владимир Владимирович, я понимаю, цифра огромная. Но я прошу просто посмотреть на неё как на рычаг развития республики. То есть это не просто дорога. Это на пять лет я прошу. Это совершенно другим образом развернёт республику во всём: и в инвестициях, и, естественно, в собираемости налогов, и в социальной сфере. То есть это будет просто новое лицо республики.

На чём ещё хочу остановиться. Это, конечно, 100-летие в следующем году, Владимир Владимирович, в 2021 году. Здесь у нас две большие просьбы. У нас единственный на Арктическом Севере государственный театр оперы и балета. Театр уникальный, уникальная труппа. Его любит весь Северо-Западный федеральный округ, курируют питерские коллеги из Мариинки этот театр и труппу. Но техническое состояние – аварийное. 1967 года, вроде здание не старое, но просто пришло в негодность. Сейчас его надо останавливать, потому что невозможно дальше ни зрителям, ни труппе работать. У нас есть 1,7 миллиарда. Но дополнительно стоимость по смете капитального ремонта и реконструкции – 3,4.

И второе, что ещё к 100-летию. Это два мероприятия. Визитная карточка столицы и всей республики – это набережная реки Сысола, это в Сыктывкаре. Великолепная набережная, но очень тяжёлые берегоукрепительные работы и объём большой, там 810 миллионов насчитали наши сметчики. Просто берегоукрепление сложное, остальное всё там – вроде небольшие деньги. Основное, конечно, берегоукрепление. Если будет возможно, конечно, это было бы здорово.

Вторая проблема (я приезжаю к людям, когда начинаю встречаться) – это, конечно, старый жилой фонд. В основном, опять же, 40-е, 50-е, 60-е годы, Владимир Владимирович, это бараки, по-русски, просто бараки, которые строили леспромхозы, строили зоны, потом передавали муниципалитетам, сельским поселениям. Только в Сыктывкаре у меня 3160 бараков, в самой столице.

Мы посчитали, если бы на такую реновацию и на переселение из этого аварийного жилья (оно даже не ветхое, оно чисто аварийное жилье), если бы изыскать деньги… А площади-то занимает, в Сыктывкаре занимает шикарные площади: в центре города, со всей инфраструктурой, с дорогами, с сетями. Мы бы могли на эти построенные площади, за эти 29 миллиардов, мы бы переселили из северов людей, и они бы с удовольствием поехали. А это дополнительные рабочие места и дополнительные руки. Поэтому этот вопрос для меня и для республики номер два, жизненно необходимый.

И хотя практически на последнем месте об этом говорю, Владимир Владимирович, но – школы и детские сады. Везде, куда приезжаю, школы и детские сады – это точно такие же деревянные строения все, за редким исключением стоят каменные, просто по пальцам. В основном дерево, дерево, дерево, и, конечно, те же самые годы, когда развивалось, строилось, – 50-е, 60-е. Из них те, которые нужно сегодня закрыть, нельзя дальше в них детей размещать, – это миллиард, а вообще на 8 миллиардов на эти же пять лет.

Владимир Владимирович, я понимаю, что я вывалил огромное количество забот и проблем, но я точно говорю: я вижу, что республика настолько благодатная и благодарная… Я приезжаю, мне говорят: «Донеси ты до Президента, мы же готовы работать, мы готовы рожать детей, мы готовы развивать республику, мы не хотим никуда уезжать».

Республика-то, я посмотрел, Владимир Владимирович, мы с 2010 года объём доходов, собираемых с территории, увеличили в три раза: с 80 миллиардов в 2010-м до 245 – в 2019-м, в три раза, и из них 156 – это в федеральный бюджет уходит. Если эти 200 мы на эти пять лет найдём, я Вас уверяю, что мы 400 миллиардов вернём доходами. Просто я это вижу. И инвестиции придут, и бизнес оживёт, и мы точно совершенно в два раза, не сторицей, конечно, но в два раза вернём больше, чем будет вложено.

Поэтому, Владимир Владимирович, искренне прошу просто помочь, потому что люди надеются, и люди на всех сходах говорят: «Донеси до Президента, Президент не знает, донеси». Поэтому, Владимир Владимирович, прошу просто помочь обрести новое лицо, новый образ Республике Коми, она этого достойна.

Спасибо огромное.

В.Путин: Владимир Викторович, конечно, федеральный центр будет помогать республике, сомнений в этом нет. Наследство у Вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много.

В.Уйба: Ничего. Глаза боятся, руки делают.

В.Путин: Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, ещё в строительных отрядах там бывал неоднократно.

В.Уйба: Я знаю.

В.Путин: И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети. Здесь и сокращение сегодня, во всяком случае, одна из главных проблем, как мне представляется, – сокращение инвестиций в основной капитал, то есть нам нужно создавать перспективы развития. Сокращение строительства. Здесь и уровень безработицы чуть-чуть выше, ненамного, но всё-таки чуть-чуть выше, чем в среднем по стране. И очень много аварийного жилья до сих пор, это правда. Я бы сказал, даже не то что жилья, а аварийных строений в целом.

Но есть и позитивные некоторые тенденции: это рост промышленного производства, это хорошие инвестпроекты, именно проекты, но они хорошие, масштабные, и нужно их поддержать. На местном уровне, на региональном уровне должны всё сделать для того, чтобы эти инвестпроекты пошли, заработали, чтобы создавалась своя собственная база развития.

В.Уйба: Владимир Владимирович, мы всё сделаем.

В.Путин: Кстати, что касается бюджетной обеспеченности, Вы это знаете, я пометил для себя сейчас Ваши озабоченности, они оправданы наверняка, связанные с сокращениями добычи полезных ископаемых. Но в целом Коми находится на шестом месте по финансовой самообеспеченности. Поэтому надо не упускать этот момент, надо работать с бизнесом, с компаниями, помогать им и поддерживать уровень их работы в регионе, который был до сих пор, и создавать условия для новых инвестпроектов.

Но в целом, конечно, республика, Вы правильно сказали, перспективная, интересная и люди очень хорошие. И для того, чтобы реализовать эти планы, особенно в области инвестиций, нужна, конечно, поддержка.

Я всё, что Вы сказали, пометил, соответствующие поручения будут даны. Проработайте, пожалуйста, это в Правительстве Российской Федерации вместе с коллегами.

В.Уйба: Есть. Спасибо.

В.Путин: Вам всего самого доброго.

В.Уйба: Посёлок Югыдъяг помнит Вас, и здание, которое Вы строили, мне показали. Спасибо большое.

В.Путин: Всего хорошего.

В.Уйба: Спасибо. За поддержку спасибо.