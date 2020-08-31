В Коми вводится домашний фильтр для школьников

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С 1 сентября в Коми вводится так называемый домашний фильтр для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Школы Коми будут работать в обычном режиме, однако родителей призывают не терять бдительность. В республике вводится так называемый домашний фильтр.

– Это ежедневное наблюдение за ребенком перед отправкой в детское учреждение, будь то детский сад или школа, отметил внимание, провожая ребенка в школу, – рассказала главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения Коми Анна Иванюк.

По ее словам, родителям нужно обратить внимание на изменения в поведении детей. Специалист пояснила, что вялость, слабость, недомогание, плаксивость могут быть предвестниками заболеваний. Однако нужно обращать внимание и на объективные признаки.

– Если у ребенка повысилась температура, появился кашель, насморк, затрудненное дыхание, слезотечение – следует отправляться не в школу, а получить консультацию врача. О начале инфекционных заболеваний могут свидетельствовать также диарея и рвота, – сказала Иванюк.

По словам специалиста, некоторые инфекционные заболевания сопровождаются появлением на теле ребенка сыпи. Поэтому при купании нужно обращать внимание на состояние кожных покровов. Особое внимание надо уделить детям, имеющим хронические заболевания, например, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и так далее.

– При обнаружении признаков инфекционных заболеваний у ребенка в период нахождения его в образовательной организации, будь то школа или детский сад, медицинский работник данного учреждения выдаст направление к врачу. Не лишним будет напомнить о проведении профилактических мероприятий в домашних условиях. Это проветривание и влажная уборка жилых помещений, прогулки на свежем воздухе и мытье рук с мылом, – заключила Иванюк.

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