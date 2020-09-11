Мэрия Сыктывкара отчиталась: сколько всего поймано нарушителей масочного режима

Вот так фото зафиксировала мэрия Сыктывкара факт нарушения в ТД «Сыктывкарский», который был оштрафован первым в столице Коми.

За все время действия режима повышенной готовности во время рейдов в столице Коми зафиксировано 96 фактов нарушений, подготовлено и направлено в суд 46 протоколов, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Первое постановление о назначении административного штрафа вынесено Сыктывкарским городским судом 31 августа. ТД «Сыктывкарский» на Октябрьском проспекте заплатит 50 тысяч рублей, потому что 21 июля в 11:53 здесь было выявлено нарушение масочного режима персоналом закусочной.

Вызов очередных нарушителей для дачи объяснений запланирован на 16 сентября 2020 с последующим составлением протоколов.

Напомним, рейды регулярно проходят ежедневно по организациям торговли, общепита и бытового обслуживания. Всего за период действия режима повышенной готовности сотрудниками администрации Сыктывкар проверено 2504 объекта, из которых 1121 объект торговли, 75 - общественного питания, 256 - общественного транспорта, 62 - бытового обслуживания, 24 социальных объекта, 694 подъезда многоквартирных домов и 81 общественное пространство.

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