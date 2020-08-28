Коронавирус в Коми 28 августа 2020: за сутки зафиксировано 27 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Валерий ШАРИФУЛИН

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 28 августа в России 4 829 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 27 новых случаев.

Скрин взят с сайта "стопкоронавирус.рф"

Сейчас в республике 6 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 84 пациента, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 5 477 человек (за сутки выздоровели 34 пациента).

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