Маски и термометры: как будут работать школы в Коми в 2020-2021 учебном году

Фото: Анна ИВАНОВА

1 сентября уже на следующей неделе. Переживают все - и школьники, и их родители. Как будет организован образовательный процесс, "Комсомолка" уже писала не раз. Но тема злободневная, волнующая. Сегодня, 28 августа, в администрации города Сыктывкара состоялась пресс-конференция с представителями Роспотребнадзора и Управления образования Сыктывкара, где еще раз "повторили пройденное", а также рассказали о новых правилах учебы в школах.

Во сколько первый урок?

— В этом году образовательный процесс будет особенным из-за сложившейся ситуации, — подчеркнула заместитель начальника городского управления образования Наталья Котелина. — Однако учебный день в учебных заведениях начнется, как обычно, не раньше 8 часов утра. Каждая образовательная организация будет определять точное время самостоятельно.

Будет ли третья смена?

В 2020 году школьники будут учиться в две смены. Третьей не будет. Вторая смена будет "подвижной" в зависимости от посещаемости и количества учеников.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Приходим в школу по графику, занимаемся в отдельных кабинетах

Более того, теперь приход в школы для обучающихся будет из нескольких потоков. Это поможет уменьшить количество контактов между учениками. Также представитель сыктывкарского управления образования рассказала, что для каждого класса выделят отдельное помещение для занятий, где они будут находиться в период обучения.

Встречаем... по градуснику

Одно из обязательных условий посещения школы — измерение температуры воспитанников при приходе в школу.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Что еще будет обязательным:

— классы теперь будут регулярно проветриваться, когда дети будут на переменах. Общение между сверстниками всё-таки немножко, но будет;

— для снижения рисков заражения будет разграничено расписание занятий у начального и среднего школьного звена;

— если у ребенка в школе вдруг повысится температура, то его отправят в кабинет директора, где он будет ждать своих родителей. В крайнем случае образовательное учреждение вызовет скорую помощь, чтобы помочь ученику, предупредив при этом родителей;

— весь школьный персонал обязан носить маски;

— школьникам можно ходить в масках и перчатках по желанию.

Все рекомендации уже доведены до школ. А пока дети и их родители усердно готовятся ко Дню знаний, присматривая букет классному руководителю, который, кстати говоря, дарить совсем не запрещается.

Фото: Екатерина САВЕНКО

СПРАВКА

На территории МО ГО "Сыктывкар" работают 46 образовательных организаций. В 2020-2021 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях города планируется открыть 1253 класса для 31973 учащихся (по данным на 20.08.2020).

Средняя наполняемость школьников в Сыктывкаре составляет 25,7 человека, в Эжвинском районе 25,5 человек. Также в 2020-2021 учебному году планируют открыть 148 первых классов для будущих 3832 первоклассников, в том числе для детей с ОВЗ и 68 десятых классов для 1680 школьников.

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