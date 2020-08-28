Жители Коми старше 70 лет вправе получить компенсацию по уплате взносов на капремонт

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Минтруд Коми напоминает жителям республики старше 70 лет о праве получения компенсации по уплате взносов на капремонт.

Компенсация по уплате взносов на капремонт пожилым гражданам – одна из наиболее востребованных мер соцподдержки. На 1 августа 2020 года ее получили 12187 жителей региона – это на 1205 человек больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минтруд Коми.

Расходы из бюджета на эти цели составили 16 млн рублей, в том числе 6,4 млн рублей – из бюджета Коми.

Компенсация предоставляется в фиксированном размере неработающим гражданам старше 70 лет. Они должны быть собственниками жилого помещения или его доли и проживать в квартире одни или в составе семьи, где другие члены также старше 70-ти лет и (или) неработающие инвалиды I и (или) II группы.

– С 1 января текущего года размеры компенсации по уплате взносов на капремонт пожилым жителям Коми, как и другие республиканские меры соцподдержки, были проиндексированы на 4,8 процента, – пояснили в Минтруде Коми.

Льготы по оплате взносов на капитальный ремонт носят компенсационный характер и предоставляются Центрами социальной защиты населения по месту жительства граждан. Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ или при заключении соглашения с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению, по ее погашению.

Размер компенсации зависит от:

- возраста пожилого гражданина;

- факта получения компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законодательством;

- зоны проживания гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше (например, в южной природно-климатической зоне ежемесячная денежная компенсация гражданину, достигшему 80 лет и не получающему компенсацию расходов на капремонт из федерального бюджета, составляет 255,71 руб., а в северной природно-климатической зоне в аналогичном случае размер компенсация - 277,72 руб.).

Гражданам, которые не являются получателями мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, дополнительно нужно предоставить:

- сведения о регистрации по месту жительства с указанием граждан, зарегистрированных в жилом помещении;

- платежные документы, содержащие сведения о всех начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, суммах платежей за жилое помещение и коммунальные услуги (квитанции).

Если гражданин проживает в составе семьи, где другими членами являются неработающие инвалиды I и (или) II группы, то необходимо дополнительно представить справку, подтверждающую факт установления инвалидности этих граждан.

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