В Коми одновременно пройдет 27 бесплатных экскурсий

Фото: afisha.ykt.ru

Финно-угорский этнопарк объединил усилия свыше двух десятков субъектов экскурсионного туризма Республики Коми, чтобы одиннадцатый регион подключился к Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб».

29 августа в 12:00 в различных городах и районах одновременно стартуют сразу 27 бесплатных экскурсий.

Фото: Минкульт Коми

В Сыктывкаре акцию поддержали Литературный музей им. И. А. Куратова, Национальный музей Республики Коми, Дом-музей И. П. Морозова, Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова и Эжвинский дворец культуры бумажников.

Для сыктывкарцев и гостей столицы подготовлены пешие и интерактивные экскурсии, выставки и тревел-реалити. Активно включился в масштабный проект Удорский район, где увлекательные мероприятия пройдут сразу в девяти населенных пунктах. Печорский историко-краеведческий музей и Усть-Цилемский историко-мемориальный музей им. А. В. Журавского проведут флешмоб в онлайн-режиме: включат видеозаписи готовых экскурсий в группах в социальной сети «ВКонтакте».

Все экскурсии и контакты организаторов представлены в нашей афише. Участие будет строго по предварительной записи.

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