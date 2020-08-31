«Она жертва»: бодибилдер из Коми, который якобы помог девушке обчистить салон в Новосибирске, прокомментировал ситуацию

Екатерину и ее парня Валерия сейчас ищет полиция. На фото слева - Валерий помогает девушке с переездом после того, как она помогла обокрасть магазин. Фото: СОЦСЕТИ

29-летнюю Катю — продавца ювелирного салона новосибирского торгового центра «Сибирский молл» — ищут уже неделю по всей России. По версии МВД, девушка вместе с парнем - уроженцем Республики Коми - вынесла из ювелирного салона золота и бриллиантов на 5 миллионов рублей. Полиция разослала на них ориентировки и видео. Пока опера ищут парочку, «Комсомолка-Новосибирск» взяла у одного из «беглецов» интервью.

Валерий — чемпион России по пляжного бодибилдингу, родом из Республики Коми. С Катей встречается давно, но отношения, как американские горки — то они вместе, то она собирает чемоданы. Очередная ссора случилась в мае.

— У нас банальная история, мы поругались. Она уехала в Томск, откуда родом, потом в Новосибирск, а я за ней. Я работаю онлайн-тренером, мне без разницы из какой точки страны это делать, — рассказал "КП-Новосибирск" Валерий.

В Новосибирске Катя искала работу. Амбиций особых не было — взял бы кто хотя бы нянечкой. Но на вакансию откликнулась не семья или детский садик, а фирма ФБК. Нет, не Фонд Навального по борьбе с коррупцией. ФБК — это «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Однако тоже — организация, претендующая на статус разоблачителей. Во всяком случае, свою деятельность Катерине описали так, словно пришли к ней из шпионского сериала.

Бухгалтера-консультанты предложили девушке устроиться в ювелирный салон, чтобы там провести расследование и якобы вывести на чистую воду директора. Скинули нянечке-шпионке вакансию продавца там. И вот она уже — секретный агент, разоблачающий шефа из золотого магазина.

Спортсмен признает — девушка у него наивная, малограмотная. Верила, что общается с финансистами, а не с аферистами. Сама помогает им переписать драгоценности в магазине, ведет некий аудит. А тем временем мошенники уже выбирали и приказывали, что надо сложить в мешок, а что оставить на лотках на витрине. Серебро их не интересовало.

— После кражи, о которой я знать не знал, мне приходит от Кати сообщение в «Инстаграм»: «Я попала». И она начинает рассказывать, что сгрузила некоему парню и какой-то девушке Насте золото и бриллианты из магазина, она все это им передала, — рассказал "КП-Новосибирск" Валерий. — А потом они перестали брать трубки. Она окончательно поняла, что вляпалась. Меня попросила: «Помоги переехать». Я приехал к ней на съемную квартиру, вызвал такси и помог с чемоданами. Собственно на видео, которое дает полиция, именно этот момент. Все думают, что у нас там в чемоданах золото и бриллианты, а там на самом деле ее тряпки...

Уже позже Валерий выяснил, что ФБК платило девушке по 1000 рублей в день. Каждый вечер она встречалась с человеком от этой организации на парковке торгового центра.

— Ее обработали вообще хорошо. Она, конечно, полная дурочка. Я кричал: «Ты почему мне все сразу не рассказала». А она вот так хотела доказать, что чего-то может добиться в жизни. Призналась, что в последний момент поняла, что ее разводят. Но эти люди забрали у нее паспорт и сказали: «Если ты сейчас выходишь из игры, наша служба безопасности тебе жизни не даст». Она струсила. А помощи у меня попросить гордость не позволила. И теперь мы с ней в такой истории, что просто слов нет... Я понимаю, что моей вины тут — никакой. Но что с ней будет? Она ведь не преступница, она тоже жертва, мы очень боимся, что ее арестуют, что ее посадят, — говорит Валерий. — Поверьте, она хорошая девушка, не воровка! Все ее проблемы от желания легкой жизни, хотела работать только в удовольствие, очень доверчивая, ею легко манипулировать и управлять... Чем и воспользовались настоящие преступники. Она сейчас в шоке, для нас для всех эта история - удар.

Екатерина и Валерий собираются сами обратиться в полицию. Скорее всего, сделают это в понедельник, пока же ищут себе грамотных юристов. Напомним, в ГУ МВД по Новосибирской области уже возбудили уголовное дело по факту кражи. А ориентировку на Екатерину разослали в СМИ.

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