В Печорском районе детей через аварийный мост переводит учительница

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В поселке Талый Печорского района детям придется ходить в школу по аварийному мосту, который этим летом повредил грузовой автомобиль. Учеников каждое утро будет встречать учительница.

Бесхозный мост не ремонтировали больше 20 лет. Этим летом водитель, не знающий Печорский район, двигался по навигатору. Когда он подъехал к мосту, то проигнорировал знак, запрещающий движение грузовиков. Под весом машины мост провалился в трех местах, а обломки перекрытий упали в реку. Теперь по мосту опасно даже ходить.

В начальной школе поселка учится пять детей, и им придется пересекать мост, чтобы попасть на уроки. В учебном заведении пообещали, что каждое утро детей у моста будет встречать учительница. Она же каждое утро будет переводить детей обратно.

Владелец большегрузной техники подтвердил причастность к происшествию. Он отметил, что и без того мост был в аварийном состоянии. При этом предприятие готово возместить часть суммы, необходимой для ремонта моста.

Глава сельского поселения Каджером Владимир Гапонько пояснил что ремонт моста обойдется в 500 тысяч рублей. Однако проблема в другом – администрация Печоры не может ремонтировать строение, так как оно не стоит на муниципальном балансе. Если учесть все процедуры, предшествующие постановке на баланс, то, как передает «Комиинформ», в Талом проще построить новый мост.