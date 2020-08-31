Ветеринар – это призвание: откровения сыктывкарского Айболита

Фото из личного архива

31 августа ветеринарные работники России и все причастные отмечают профессиональный праздник. Эти удивительные люди становятся самыми нашими лучшими друзьями, когда вдруг у наших питомцев что-то не ладится со здоровьем. Мы думаем с ними в унисон во время лечения любимых существ, а после выздоровления мурзиков, барсиков, фросиков — вспоминаем с огромной признательностью и благодарностью. О том, на что готов звериный доктор ради спасения братьев наших меньших, «Комсомолке» рассказал сыктывкарский ветеринар Евгений Пешкин.

Мечта с детства

Евгений Пешкин — сотрудник Коми научного центра УрО РАН. Всё свое детство ветеринар Евгений провёл в живом уголке при учебном заведении. Там были мелкие животные: птицы, грызуны, мелкие хищники. Этот фактор и определил, по словам Евгения, выбор будущей профессии – специалист по экзотическим животным:

– До сих пор я питаю нежные чувства к тому заведению, ведь еще в младших классах я понял, что хочу посвятить жизнь этой профессии, – рассказал он.

Первый пациент

Основным местом работы у Евгения является Коми научный центр, а по вечерам и в выходные дни он ведет прием в собственном ветеринарном кабинете «ZooАкадемик», где работает вместе с другими специалистами. Даже если нет приема, ветеринарному врачу всегда есть, чем заняться, ведь самая главная задача любого специалиста, а тем более врача, это самосовершенствование.

Заниматься лечением питомцев он начал задолго до поступления в сельскохозяйственный техникум. Первым пациентом был птенец волнистого попугая (девочка) со слабостью тазобедренных суставов, тогда он взялся её выхаживать. Позже, чтобы помочь попугаю, будущий ветеринар придумал способ, как зафиксировать лапки, что бы они не разъезжались. Лечение удалось, и через пару месяцев птенец поправился.

Даже змеи и игуаны

Частыми пациенты у врача становятся хорьки, черепахи, птицы, грызуны. Иногда приходят на прием с игуанами и даже змеями!

— В Сыктывкаре живут добрые люди. Однажды женщина принесла на прием дикую птицу (ворону) с переломами крыльев и кусанными ранами, — вспоминает случай из собственной практики Евгений. — Мне удалось поставить ее «на ноги». Но я всегда предупреждаю новых владельцев питомцев, что, подобрав дикую птицу, ее, скорее всего, нельзя будет выпустить обратно.

У сыктывкарского Айболита есть домашние животные: кошка Кити, которую он подобрал в подъезде еще котёнком 9 лет назад, а также хорёк Кузя, которого он взялся курировать, так как ему требуется постоянный ветеринарный присмотр, а хозяин живёт далеко. А ещё красноухая черепаха Тортилла. Евгений с гордостью говорит: «Ветеринарный врач – это призвание».

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