В Тюмени назначили главврача, который связан с невыплатой ковидных надбавок медикам в Воркуте

Скрин с видеообращения, которое облетело всю страну

В больнице №14 в селе Казанское, которое находится в Тюменской области, новый главврач Рустам Абзалов. До недавнего прошлого медик возглавлял Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи, откуда уволился после громкого скандала с ковидными выплатами врачам, а вернее - их отсутствием.

Департамент здравоохранения Тюменской области сообщает, что Абзалов уже приступил к своим обязанностям. К слову, новый казанский главврач — уроженец Ямало-Ненецкого округа. Карьеру начинал в Екатеринбурге в 2004 году. В 2014 году перебрался в Республику Коми. С ноября 2019 года по июль 2020 года занимал должность главврача Воркутинской больницы скорой медицинской помощи.

Напомним, что Воркутинская больница скорой помощи в июне оказалась в центре скандала. Медики, на которых во время вспышки COVID-19 в заполярном городе легла колоссальная нагрузка, не получили стимулирующих выплат. Они не стали молчать о ситуации, которая их возмущала, и записали несколько видеообращений. В начале июня прокуратура Коми начала проверку в связи с жалобой коллектива, ее результаты пока не опубликованы. Абзалов же уволился из больницы в начале июля 2020 года.

Корреспондент URA.ru не смог дозвониться до областной больницы №14 — в приемной и отделениях, указанных на официальном сайте, трубку никто не взял. Тогда журналист агентства направил официальный запрос. По закону ждать ответа придется семь дней.

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