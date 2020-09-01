«Учтем все минусы, которые случились весной»: сыктывкарский педагог — о начале нового учебного года

Фото из личного архива педагога

Сегодня начался новый учебный год, но он будет не таким, как раньше — с новыми правилами и нюансами. Сыктывкарский учитель истории, победитель множества городских конкурсов профмастерства Артём Зайнапов рассказал «КП-Коми», чего детям и их родителям стоит ожидать в новом учебном году.

- На мой взгляд 1 сентября прошло, как обычно, за исключением пары моментов, связанных с эпидемиологической безопасностью. Во-первых, родители провожали детей до крыльца, в школу не заходили. Во-вторых, школьники заходили в учебное заведение с разных входов, дабы избежать скученности. Однако, по моим ощущениям, День знаний остался таким же особенным. Дети были очень рады друг друга видеть, поэтому первый день после ограничений прошел достаточно весело и непринужденно.

Конечно, учебный процесс претерпевает изменения, что прежде всего связано с усилением пропускной системы, введением системы измерения температуры детей и появления санитайзеров. Однако ярких отличий от «доковидного» времени я все же не наблюдаю. К уровню эпидемиологической безопасности в школе я отношусь несколько скептически - дети все же будут находиться в большой школе в ограниченном пространстве, а минимизировать контакты между классами довольно сложно. Пока же мы мало представляем, как будет выглядеть весь учебный процесс, чтобы оценить уровень безопасности в полной мере.

Но я оптимист, я верю, что грядущий учебный год будет замечательным. Но вместе с тем, полагаю, он научит нас многому, а именно, как жить в период пандемии. Я надеюсь, что мы сгладим все негативные моменты и сложности, связанные с дистанционным образованием, с которым столкнулись весной. Дистанционный опыт нас, конечно изменил. В частности, научил педагогов делать более эффективные уроки. Надеюсь, что в этом учебном году учтем все минусы, которые случились весной. Даже если произойдет так, что школе вновь придется закрыться, дистанционные обучение уже не застанет врасплох.

Я уверен, что ситуация с коронавирусом делает нас организованнее и сильнее. Вообще, уникальное явление сейчас происходит. В частности, благодаря дистанционному обучению мы укрепили связку «родители-дети-школа» - все стали работать над общей проблемой и учиться взаимодействовать. Да, бывают несовпадения интересов в рамках учебного процесса, но вместе с тем работа в новых условиях, повторюсь, делает нас сильнее, умнее и мудрее.

Я желаю всем своим коллегам и родителям - терпения. И мы должны не забывать друг о друге. Это самая главная ценность, которая не должна исчезнуть.

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