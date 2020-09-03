Куда жаловаться жителям Коми, которым не дают отопление

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Отопление в Коми дадут, когда температура воздуха будет не выше 8 градусов, если же батареи холодные, нужно обратиться в управляющую компанию. Об этом сообщает Служба Коми строительного, жилищного и технического надзора.

В ведомстве напомнили, что решение о начале отопительного периода принимает администрация муниципалитета.

– Отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов, – говорится в сообщении.

При этом администрация может начать подачу тепла, не дожидаясь наступления холодной пятидневки. Это возможно при условии, если котельные готовы подавать, а жилфонд и другие объекты технически готовы принимать теплоноситель.

– Если после официального начала отопительного периода батареи в квартире по-прежнему холодные, нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, которые отвечают за готовность внутридомовых инженерных систем теплоснабжения к отопительному периоду, – отметили в службе.

При этом одномоментный запуск тепла во все дома муниципалитета невозможен. Для этого может потребоваться несколько дней. Если же в управляющей компании или ТСЖ не дают разъяснений и не предпринимают действий по устранению факторов, препятствующих подаче тепла в квартиры, следует обращаться в госжилинспекцию по месту жительства.

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