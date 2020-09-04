В Коми мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по зданию детдома, пострадал ребенок

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти два года назад житель Печоры 30 раз выстрелил по окнам здания местного детдома из пневматического пистолета «ПМ-49». За хулиганство и вандализм мужчину осудили на 1 год 9 месяцев колонии общего режима, сообщает КомиОнлайн со ссылкой на Печорскую межрайонную прокуратуру.

Не самое рядовое происшествие случилось 29 сентября 2018 года. Следствие установило, что мужчина обстрелял здание детдома из хулиганских побуждений. Одна из воспитанниц учреждения, которая в это время находилась в здании, получила телесные повреждения. Кроме того, из-за стрельбы восемь стеклопакетов пришли в негодность. Общий ущерб составил 32 тысячи рублей.

Печорец признал вину в правонарушении. С учетом того, что мужчина совершил преступление, отбывая наказание, не связанное с реальным лишением свободы по другому приговору, Печорский горсуд по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденного обязали возместить причиненный ущерб.

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