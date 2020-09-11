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Общество

За сутки лжебанкиры лишили жителей Коми более 1,3 миллиона рублей

По сумме потерь лидируют пенсионеры, но по наивности молодежь не отстает
Татьяна Наумова
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Только за сутки 10 жителей региона потеряли от 5 до 750 тысяч рублей.

Только за сутки 10 жителей региона потеряли от 5 до 750 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителей Республики Коми продолжают подвергаться атакам телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников банка. Только за сутки злоумышленники похитили с банковских карт граждан более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Во всех случаях при звонках «лжеработники» используют одну легенду - поясняют, что с картами потерпевших возникли проблемы или на них незаконно оформлены кредиты.

Далее с помощью различных схем они узнают номера карт, код безопасности с обратной стороны, пароли в смс-оповещениях, а также убеждают в необходимости перевода денежных средств на безопасные счета якобы для их сохранности.

Только за сутки в территориальные подразделения МВД по РК обратились 10 жителей региона с сообщениями о хищениях денежных средств с банковских карт, семеро из них - сыктывкарцы. При этом практически все заявители информированы о подобных аферах. Кто-то узнал от участкового уполномоченного полиции, из профилактических листовок, кто-то из СМИ или от друзей и знакомых.

Наибольший ущерб причинен двум пенсионеркам - 1944 и 1966 годов рождения. Их злоумышленники убедили в необходимости перевода сбережений на безопасные счета через банкомат. В результате одна из них лишилась 200 тысяч, другая - 750 тысяч рублей.

Но молодые, прямо скажем, не отстают в своей наивности. Просто у них таких сбережений нет.

К примеру, 38-летняя жительница столицы после общения с так называемыми сотрудниками банка потеряла порядка 150 тысяч рублей, 25-летняя сыктывкарка – 140 тысяч, 28-летняя ухтинка - 27 тысяч рублей. Еще несколько человек отдали мошенникам от 5 до 17 тысяч.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение с банковского счета) и ст.159 УК РФ (мошенничество). Ведется расследование, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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