В Краснодарском крае в ДТП погиб житель Коми

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В Краснодарском крае в дорожной аварии погиб житель республики. Следователи по факту ДТП возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

6 сентября в 11:15 в Щербиновском районе Краснодарского края на трассе Краснодар-Ейск около поселка Рядовой произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, автомобиль «Форд Меркури», обгоняя машины перед ним, выехал на встречную полосу. Не убедившись в безопасности маневра, водитель «в лоб» столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Рено Симбол». В результате столкновения автомобиль «Рено» отбросило на «встречку», где он столкнулся с автомобилем «Хёндэ Акцент». В результате чего автомобиль «Хёндэ» съехал с проезжей части дороги в кювет и по касательной врезался в «ГАЗ 32213», принадлежащем одному из сельскохозяйственных производственных кооперативов. В ГАЗе пассажиров не было.

В результате ДТП четыре человека погибли. Среди них есть житель Коми. Четверо пострадавших получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ЦРБ города Ейска. По уточненным данным на месте происшествия находилось 13 человек. Среди них трое несовершеннолетних. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Водитель автомобиля «Форд Меркури», а также водитель «Рено Симбол» и двое его пассажиров в результате полученных ими травм скончались на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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