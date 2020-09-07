Воркутинцев напугал бородатый мужчина

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В воркутинских пабликах появилась информация о происшествии на улице Суворова. Мужчина в камуфляжном костюме и с палкой в виде обреза ходил, выкрикивал странные фразы и лозунги, махал руками и ногами. Люди вызвали полицию.

В ОМВД по Воркуте информацию об инциденте подтвердили. Полицейские начали проверку. Информацию о ноже, который якобы был у мужчины, в ОМВД не подтвердили.

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Об этом говорят местные жители (подробности)