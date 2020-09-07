Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Эжве малыш застрял головой между прутьями игровой конструкции, которую не меняли почти 30 лет

Ребенку помог неравнодушный мальчик, который проходил мимо
Анастасия МАШКАЛЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Травмоопасная площадка выглядит примерно так. Фото из открытых источников.

Травмоопасная площадка выглядит примерно так. Фото из открытых источников.

7 сентября в Эжве ребенок застрял между железными прутьями старой лестницы на детской площадке во дворе дома №7 по улице Весенней. Крик был слышен во всех уголках большой дворовой территории, но на помощь ребенку пришел мальчик, который просто проходил мимо. Он и вызвал спасателей, а те за пять минут с помощью гидравлических ножниц вызволили «пленника» видавшей виды лестницы. Подробностями происшествия с «КП-Коми» поделилась мама неравнодушного ребенка Татьяна Белослудцева

- Никита шел со школы к бабушке. Услышал крик, подошел ближе и видит - 8-летний мальчик не может вытащить голову, которая застряла между старых железных конструкций. Позвонил мне, советую: позови взрослых. А никого поблизости не оказалось, кроме дедушки, который посмеялся, мол, сейчас уши отрежем и вытащим. Как можно такое говорить малышу, который находится в стрессовой ситуации? - говорит Татьяна.

Пенсионер отошел домой за маслом, чтобы помазать прутья и попробовать вытащить мальчика. Но Никита не стал ждать (ребенок надрывался в рыданиях от страха и боли) и позвонил по номеру 112. В считанные минуты приехали спасатели и с помощью гидравлических ножниц вызволили мальчугана. Сотрудники МЧС поблагодарили непрошедшего мимо беды школьника и уехали.

Хорошо, что история имеет счастливый конец, но могло бы закончиться и хуже, считает Татьяна. Старинным железным конструкциям детской площадки на Весенней, 7 скоро исполнится 30 лет, их не меняли со времен введения дома в эксплуатацию.

- Неужели нельзя эти опасные конструкции убрать, чтобы они не угрожали жизни и здоровью детей? - вопрошает Татьяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре пассажирам пришлось толкать застрявший из-за гололеда автобус: видео

Общими усилиями авто удалось вызволить из ледяного плена (подробности).

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые