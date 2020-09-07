В Эжве малыш застрял головой между прутьями игровой конструкции, которую не меняли почти 30 лет

Травмоопасная площадка выглядит примерно так. Фото из открытых источников.

7 сентября в Эжве ребенок застрял между железными прутьями старой лестницы на детской площадке во дворе дома №7 по улице Весенней. Крик был слышен во всех уголках большой дворовой территории, но на помощь ребенку пришел мальчик, который просто проходил мимо. Он и вызвал спасателей, а те за пять минут с помощью гидравлических ножниц вызволили «пленника» видавшей виды лестницы. Подробностями происшествия с «КП-Коми» поделилась мама неравнодушного ребенка Татьяна Белослудцева

- Никита шел со школы к бабушке. Услышал крик, подошел ближе и видит - 8-летний мальчик не может вытащить голову, которая застряла между старых железных конструкций. Позвонил мне, советую: позови взрослых. А никого поблизости не оказалось, кроме дедушки, который посмеялся, мол, сейчас уши отрежем и вытащим. Как можно такое говорить малышу, который находится в стрессовой ситуации? - говорит Татьяна.

Пенсионер отошел домой за маслом, чтобы помазать прутья и попробовать вытащить мальчика. Но Никита не стал ждать (ребенок надрывался в рыданиях от страха и боли) и позвонил по номеру 112. В считанные минуты приехали спасатели и с помощью гидравлических ножниц вызволили мальчугана. Сотрудники МЧС поблагодарили непрошедшего мимо беды школьника и уехали.

Хорошо, что история имеет счастливый конец, но могло бы закончиться и хуже, считает Татьяна. Старинным железным конструкциям детской площадки на Весенней, 7 скоро исполнится 30 лет, их не меняли со времен введения дома в эксплуатацию.

- Неужели нельзя эти опасные конструкции убрать, чтобы они не угрожали жизни и здоровью детей? - вопрошает Татьяна.

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