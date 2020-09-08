Владимир Уйба поблагодарил президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова за все, что компания делает на благо жителей Республики Коми

Фото: rkomi.ru

7 сентября в Усинске врио главы Республики Коми Владимир Уйба и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов обсудили перспективы взаимодействия в области социально-экономического развития региона.

Владимир Уйба поблагодарил Вагита Алекперова за активное участие компании в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории республики. С момента начала пандемии ЛУКОЙЛ постоянно оказывает поддержку медучреждениям региона.

Фото: rkomi.ru

Также Владимир Уйба и Вагит Алекперов вручили усинцам ключи от квартир в новом многоэтажном доме. Это уже второй дом, построенный ЛУКОЙЛом в городе в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ». Часть квартир выделена семьям молодых специалистов компании.

Кроме того, Владимир Уйба и Вагит Алекперов осмотрели обустроенный на средства компании сквер со стелой «Пламя» и детской площадкой на главной площади Усинска.

Фото: rkomi.ru

«Усинск и Ухта сегодня – это города будущего, города мечты, - отметил В. Уйба. - И по безопасности, и по наполнению инфраструктурой: это дороги, школы, детские сады, больницы. Это тот стандарт, к которому надо подтягивать республику. И к этому мы будем стремиться. А здесь вместе с нашими соцпартнерами будем стараться улучшать инфраструктуру этих городов, чтобы потом вновь было, к чему стремиться».

Фото: rkomi.ru

Компания продолжит и в будущем оказывать содействие в финансировании программ развития социальной инфраструктуры, реализовывать благотворительные акции и проекты на территории Республики Коми. В частности, при поддержке компании на Яреге к концу 2020 года возведут спортивный комплекс, а в удаленных усинских селах Мутный Материк и Щельябож завершится строительство детских садов.

Также в этих селах уже построены и оснащены сельские врачебные амбулатории – одноэтажные блочно-модульные здания с палатами круглосуточного пребывания больных и для процедур дневного стационара. Амбулатории оснащены современным медицинским оборудованием, сообщают на сайте главы Республики Коми.