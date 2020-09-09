Когда школьники в Коми напишут всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы школьники в Коми начнут писать с 14 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

С 14 сентября по 12 октября обучающиеся 5-9 классов Коми будут писать всероссийские проверочные работы (ВПР). Ребята должны были выполнить ВПР еще весной, но из-за сложившейся эпидемиологической обстановки и перехода на дистанционное обучение Рособрнадзор перенес их на начало нового учебного года.

- Мы понимаем, что начало нового учебного года – эмоционально сложный период для ребят. Нелегко приходить в классы после длительных летних каникул, снова адаптироваться к школе. А уж в этом году, после домашней самоизоляции, тем более. Зачем же проводятся ВПР? ВПР в сентябре-октябре 2020 года проводятся в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся 5-9 классов образовательных организаций для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020-2021 учебный год. Отметки за ВПР в школьный журнал выставляться не будут, – отметил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Олег Холопов.

Задания ВПР полностью соответствуют учебной программе. Проверяются не только знания, но и умения.

С результатами ВПР учителя, школьники и их родители смогут ознакомиться с 30 октября.

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