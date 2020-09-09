Сергею Сотникову вручили памятный знак с портретом

Фото пресс-службы администрации Ижемского района

Земляки вручили Сергею Сотникову памятный знак с его портретом. Об этом пишет пресс-служба районной администрации.

Перед очередным совещанием в райцентре главы поселений посетили выставку в Ижемском краеведческом музее, посвященную 10-летию со дня аварийной, но благополучной посадки ТУ-154 в Ижме. Почетный гость, бывший начальник вертолетной площадки Сергей Сотников рассказал о событиях того знаменательного дня и последующих до отлета самолета.

Сергей Сотников высоко оценил мастерство пилотов. Посадка самолета с топливом, узкой полосой почти в два раза короче необходимого, без закрылок, со скоростью более 400 км вместо необходимых 260 км – это действительно чудо. Удачно было выбрано и направление для приземления – с юга на север, там идет подъем, что сократило посадочный путь на десятки метров.

Фото пресс-службы администрации Ижемского района

Участники экскурсии узнали интересные факты о случившемся десять лет назад. Так, во время посадки самолета все же была одна жертва: погиб заяц, оказавшийся на полосе безопасности. Он не попал под шасси, просто сердце не выдержало такого шока. Один из пассажиров вез с собой сумку с необработанными алмазами, потом сильно переживал за их сохранность. Во время подготовки самолета к отлету для ремонта кока (передней части носа) не хватило алюминия. В дело пошли старые холодильники, когда-то находившиеся на балансе аэропорта.

Мероприятия в честь знаменательной даты продолжились в администрации района. Исполняющий обязанности главы района - руководитель администрации Роман Селиверстов в торжественной обстановке вручил бывшему начальнику Ижемского аэропорта памятный сувенир в виде медали.

Памятный сувенир заказан к дате Управлением культуры Ювелирному дому Сергея Квашнина. С одной его стороны - портрет самого Сергея Сотникова, на обороте изображен самолет АЛРОСА и Ижемская взлетная полоса. В район доставили два экземпляра: один вручен Сергею Сотникову, второй будет храниться в фондах Ижемского музея.

По предложению администрации Ижемского района такие памятные сувениры для всех пассажиров рейса заказали в городе Удачный Республики Саха (Якутия), откуда было большинство пассажиров ТУ-154.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В августе сотрудники МЧС спасли 200 человек в Коми

Статистика за месяц (подробности)