В Коми в лесу нашли замерзшего мужчину без сил

В Коми спасатели нашли потерявшегося жителя Руча
В Усть-Куломском районе в лесу нашли замерзшего обессиленного мужчину. Об этом пишет «Комиинформ».
Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» Комитета ГО и ЧС 8 сентября выезжал на поиски человека.
В Усть-Куломском районе в понедельник пропал 66-летний житель села Руч. В службу спасения обратилась обеспокоенная жена пропавшего. Супруга сначала пыталась найти мужчину самостоятельно, но вечером позвонила спасателям.
В 19 часов на место выехал спасотряд. Выяснилось, что пропавший недавно выписался из больницы. После выписки он в расстроенных чувствах ушел в лес. Там мужчина провел всю ночь.
В 5 утра замерзшего обессиленного жителя Руча нашли. Ему понадобилась помощь врачей.
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