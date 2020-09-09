В Коми в лесу нашли замерзшего мужчину без сил

В Коми спасатели нашли потерявшегося жителя Руча

В Усть-Куломском районе в лесу нашли замерзшего обессиленного мужчину. Об этом пишет «Комиинформ».

Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» Комитета ГО и ЧС 8 сентября выезжал на поиски человека.

В Усть-Куломском районе в понедельник пропал 66-летний житель села Руч. В службу спасения обратилась обеспокоенная жена пропавшего. Супруга сначала пыталась найти мужчину самостоятельно, но вечером позвонила спасателям.

В 19 часов на место выехал спасотряд. Выяснилось, что пропавший недавно выписался из больницы. После выписки он в расстроенных чувствах ушел в лес. Там мужчина провел всю ночь.

В 5 утра замерзшего обессиленного жителя Руча нашли. Ему понадобилась помощь врачей.

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