Коронавирус в Коми 10 сентября 2020: 46 новых случаев заражения

В Коми коронавирусом заболели еще 46 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о распространении COVID-19 в стране. В России выявили 5363 новых случаев заболевания, в Коми 46 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 6898 случаев заражения.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Выздоровели еще 40 человек. Всего от коронавируса вылечились 6014 человек. Количество летальных исходов увеличилось на один. Всего в Коми умерли 89 пациентов с коронавирусом.

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