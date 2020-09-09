Почти 5,5 тысяч человек заболели ОРВИ в Коми в первую неделю сентября

Пока преобладают риновирусы. Фото: Олег ЗОЛОТО

За первую неделю сентября в Коми за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 5467 человек, в том числе детей – 2352. Среди заболевших – 43% составляют дети в возрасте до 14 лет, 57% - взрослое население. По данным Роспотребнадзора по Коми в регионе вирусы гриппа пока не определяются, циркулируют вирусы негриппозной этиологии, в которых преобладают риновирусы.

Напомним, в конце августа в республике поголовно вооружили инструкциями по борьбе с гриппом и ОРВИ в условиях пандемии. Прививками против гриппа планируется охватить не менее 60 % жителей.

Ответственность за это ложится в том числе на руководителей предприятий и организаций. Кроме того, они должны обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места.

В школах будут приостанавливать учебный процесс при 30% заболевших в классе или 20% в учреждении.

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