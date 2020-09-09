Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП под Сыктывкаром

Фото: ГИБДД УМВД России по Сыктывкару.

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Нижнекамска (Республика Татарстан). Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Вечером 9 января 2020 года водитель автопоезда Iveco, будучи в утомленном состоянии, двигался по объездной автодороге "Обход г. Сыктывкара" со стороны с. Выльгорт в сторону ул. 1-я Промышленная.

На скорости около 80 км/ч на скользкой дороге водитель не справился с управлением, потерял курсовую устойчивость и контроль за автомобилем и совершил столкновение с другим автопоездом МАЗ, двигавшемся по встречной полосе. В результате ДТП водитель МАЗа получил травмы, не совместимые с жизнью.

Вину в содеянном водитель автопоезда Iveco признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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