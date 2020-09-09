На Воркутинской ЦВК дали официальный старт работе на газе

Стоимость проекта составила 248,3 млн рублей.

Воркутинская Центральная водогрейная котельная ПАО "Т Плюс" приняла газ из транспортной системы ПАО "Газпром" в качестве основного топлива.

Команду на запуск оборудования дали генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер, заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, врио главы Республики Коми Владимир Уйба и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

Газификация одного из главных теплоисточников города проведена по поручению президента РФ. «Т Плюс» еще в 2018 году обеспечила готовность к приему газа энергообъекта, использовавшего в качестве основного топлива мазут. Работы проведены в полном объеме и в установленный срок. Стоимость проекта составила 248,3 млн рублей.

Поскольку Воркутинская ЦВК находится в черте города, ее перевод на газ благоприятно повлияет на экологическую обстановку. А также повысится качество теплоснабжения потребителей за счет выравнивания гидравлического режима в тепловых сетях.

Вторым этапом газификации энергетики Воркуты станет перевод на газ угольной Воркутинской ТЭЦ-2. Работы на ней близятся к завершению. Угольную Воркутинскую ТЭЦ-1 после завершения газификации основных энергоисточников города планируется вывести в резерв.

Воркутинская Центральная водогрейная котельная ПАО "Т Плюс" приняла газ из транспортной системы ПАО "Газпром" в качестве основного топлива.

Команду на запуск оборудования дали генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер, заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, врио главы Республики Коми Владимир Уйба и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

Газификация одного из главных теплоисточников города проведена по поручению президента РФ. «Т Плюс» еще в 2018 году обеспечила готовность к приему газа энергообъекта, использовавшего в качестве основного топлива мазут. Работы проведены в полном объеме и в установленный срок. Стоимость проекта составила 248,3 млн рублей.

Поскольку Воркутинская ЦВК находится в черте города, ее перевод на газ благоприятно повлияет на экологическую обстановку. А также повысится качество теплоснабжения потребителей за счет выравнивания гидравлического режима в тепловых сетях.

Вторым этапом газификации энергетики Воркуты станет перевод на газ угольной Воркутинской ТЭЦ-2. Работы на ней близятся к завершению. Угольную Воркутинскую ТЭЦ-1 после завершения газификации основных энергоисточников города планируется вывести в резерв.