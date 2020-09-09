«Т Плюс» построит в Инте новую котельную на газе

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ПАО "Т Плюс" построит новую газовую котельную в городе Инта. Газификацию энергетики северных городов региона обсудили на расширенном совещании заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, врио главы Республики Коми Владимир Уйба, генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер и представители ПАО "Газпром".

Участники совещания отметили, что подводом газотранспортной инфраструктуры к новому энергообъекту займется Газпром. Компания будет строить межпоселковый газопровод для снабжения котельной. Запуск новой котельной должен быть осуществлен в 2023 году.

Создание новой газовой котельной в Инте – часть масштабной программы «Т Плюс» по газификации энергетики северных городов Республики Коми. Ее проведение повысит надежность теплоснабжения Воркуты и Инты, она необходима по экологическим причинам, а также в связи с исчерпанием местных залежей проектных марок угля.

До окончания газификации «Т Плюс» будет вынуждена закупать для Интинской ТЭЦ проектный уголь в других регионах, поскольку местные марки не имеют нужных свойств и портят оборудование электростанции. В данный момент Интинская ТЭЦ работает на хакасском угле, что существенно снижает технико-экономические характеристики станции.

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