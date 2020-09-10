В селе Выльгорт открыли новую спортплощадку

Фото: пресс-служба Минспорта Коми

В селе Выльгорт на улице Гагарина появилась площадка всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с 20 тренажерами.

Ее стоимость - 3 153 233 рубля. При этом, как отметили в руководстве района, цена фактически заключенного контракта составила 2 560 342, 30 рублей. Сэкономленные полмиллиона будут возвращены в бюджет, сообщает пресс-служба Минспорта Коми.

Сразу после завершения официальной части в рамках мастер-класса местным жителям показали, как заниматься на тренажерах.

Всего в этом году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Коми появятся три тренировочные площадки. Помимо объекта в Выльгорте, еще один комплекс был открыт в Сыктывкаре возле школы №1. В конце сентября ожидается завершение установки площадки в Усинске.

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