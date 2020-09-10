Воспитанникам специализированного детского сада в Усинске подарили особенные книги

Ребятам с дефектами зрения нужны особенные книжки.

Тактильные сборники сказок дошкольникам передал Благотворительный фонд ЛУКОЙЛ в рамках ежегодной акции «Иллюстрированные книжки для слабовидящих детей».

Ребятам с дефектами зрения нужны особенные книжки. Они проиллюстрированы очень яркими, контрастными картинками с четкими контурами, имеются вставки из материалов разной фактуры, которые развивают тактильные ощущения, движущиеся конструкции и игровые элементы. И когда малыши берут их в руки, разноцветные и красивые картинки вызывают у них живые эмоции и желание «поработать глазками».

Яркие сборники сказок малышам вручили представители ЛУКОЙЛ-Коми. Как отметила заведующий детсадом №16 «Кристаллик» Надежда Соколова, дарить дошкольникам книжки – давняя традиция нефтяников. Такие издания, по ее словам, помогают ребятам развиваться, открывают много нового и интересного.

Акция «Иллюстрированные книжки для слабовидящих детей» проходит ежегодно.

Сами дети пока еще не умеют читать, но уже знают почти все буквы и с удовольствием рассматривают красочные рисунки.

Гостей, пришедших в детский сад с подарками, малыши трогательно поздравили с Днем нефтяника стихами, которые выучили очень основательно.

– Мы долгое время были самой читающей нацией, сейчас же в нашу жизнь плотно вошли гаджеты и, конечно, часто руки не доходят до книг. Я не против современных технологий, но, как человек старой формации и филолог по образованию, считаю, что самую ценную информацию может дать именно книга. Притом – бумажная, пахнущая типографской краской, та, которую можно полистать. А детям, у которых есть некоторые проблемы со зрением, которые не всегда могут изучать обычные издания, книга очень важна, как проводник в мир духовный, источник знаний и стимул для развития интеллекта. Поэтому каждый год Благотворительный фонд ЛУКОЙЛ направляет в наш город набор книг именно для деток с дефектами зрения. Чтобы они приобщались к этому увлекательному и важному процессу – чтению, – отметила заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская.