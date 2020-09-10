В Коми в ходе акции «Трезвый судоводитель» поймали пьяного

Уже осмотрено 84 маломерных судна. Фото: ГУ МЧС по Коми

Акция «Трезвый судоводитель» продлится в Коми до конца сентября. В ходе первого этапа акции проведено 25 профилактических выездов по водоемам республики, в том числе совместно с внештатными общественными инспекторами ГИМС, спасателями, сотрудниками полиции, Коми региональным отделением «ВОСВОД» и Рыбнадзором.

В ходе патрулирований инспекторами ГИМС остановлено и осмотрено 84 маломерных судна, зафиксировано 29 фактов нарушения правил безопасности и правил плавания. Один из судоводителей находился в состоянии алкогольного опьянения, за это он был отстранен от управления своим плавсредством, также к нему применены меры административного воздействия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

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