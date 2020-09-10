Как жителям Коми избавиться от долгов быстро, честно и бесплатно

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С 1 сентября вступил в силу закон об упрощённой внесудебной процедуре банкротства граждан. Он позволяет добропорядочным гражданам, которые переоценили свои силы при взятии кредита, выйти из сложной жизненной ситуации достойно. Как это сделать, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании федерального правительства.

Новый механизм позволяет списать долги людям, в отношении которых кредиторы обратились в суд за подтверждением долга, суд долг подтвердил, но у людей нет никакого имущества. Служба судебных приставов окончила исполнительное производство и это подтвердила. Такие люди получили по новому закону возможность списать долг, если он составляет от 50 до 500 тысяч рублей.

Человеку достаточно обратиться в многофункциональный центр (по месту фактического проживания) и написать заявление, указав там всех без исключения кредиторов. Специалисты МФЦ в течение одного дня проверят, действительно ли окончено исполнительное производство в отношении этого человека, иными словами, действительно ли судебные приставы всё сделали, имущества нет, всё это подтвердили.

Далее в течение трёх рабочих дней информация об этом человеке и о запуске такой процедуры размещается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве на соответствующем сайте.

Помимо этого МФЦ уведомляет кредитные организации, суд, службу судебных приставов о том, что такая процедура внесудебного банкротства запущена. Почему это так важно? Потому что с этого момента перестаёт взыскиваться основной долг, а также не начисляются проценты, пени, штрафы и так далее. Иными словами, долги больше не растут.

На третьем шаге кредиторам дается ещё шесть месяцев для того, чтобы проверить, нет ли каких-то активов у человека. Шесть месяцев проходит, активы не выявлены – вся сумма долга полностью списана.

Важно, что эта услуга полностью бесплатна для человека, в отличие от судебной процедуры, которая требует расходов. Но воспользоваться ей можно будет один раз в 10 лет.

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