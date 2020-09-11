В Коми стартовали выборы

Фото пресс-службы Избирательной комиссии Коми

В Коми начались выборы. В 8 часов в республике заработали 640 избирательных участков.

Участки будут работать с 11 по 13 сентября включительно с 8 д 20 часов. Голосование на дому для лиц, имеющих ограничения по здоровью, также пройдет в течение трех дней по согласованному с участковой комиссией графику. Заявления о таком голосовании принимаются до 14 часов 13 сентября.

Напомним, что жителям Коми предстоит выбрать главу региона и определить состав Госсовета республики. Также в некоторых районах пройдут выборы муниципального уровня.

На пост главы Коми претендуют самовыдвиженец Владимир Уйба, представитель КПСС Сергей Пономарев, Виктор Бетехтин от «Зеленой альтернативы» и Андрей Никитин от ЛДПР. За 30 кресел в Госсовете борется 451 человек.

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