В Коми стартовали выборы

Фото пресс-службы Избирательной комиссии Коми
В Коми начались выборы. В 8 часов в республике заработали 640 избирательных участков.
Участки будут работать с 11 по 13 сентября включительно с 8 д 20 часов. Голосование на дому для лиц, имеющих ограничения по здоровью, также пройдет в течение трех дней по согласованному с участковой комиссией графику. Заявления о таком голосовании принимаются до 14 часов 13 сентября.
Напомним, что жителям Коми предстоит выбрать главу региона и определить состав Госсовета республики. Также в некоторых районах пройдут выборы муниципального уровня.
На пост главы Коми претендуют самовыдвиженец Владимир Уйба, представитель КПСС Сергей Пономарев, Виктор Бетехтин от «Зеленой альтернативы» и Андрей Никитин от ЛДПР. За 30 кресел в Госсовете борется 451 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дополнительные каникулы устроят школьникам Коми в сентябре
Школы отдадут под выборы (подробности)