Восемь присяжных рассмотрят дело группировки Пичугина

Дело группировки Пичугина рассмотрят присяжные

Сформирована коллегия присяжных заседателей по делу в отношении группировки Юрия Пичугина. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Коми.

В состав коллегии вошли восемь основных и 18 запасных присяжных заседателей. Судебное следствие начинается 14 сентября. В связи с ограничительными мерами, связанными с COVID-19, слушателей временно не допустят в зал судебного заседания.

Напомним, что группировку Юрия Пичугина обвиняют в убийствах, рэкете, мошенничестве, незаконном обороте оружия и других преступлениях.

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