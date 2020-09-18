МВД по Коми советует: как обмануть дачных воров

Фото: yandex.ru

МВД по Коми рассказало, как защитить дачу от желающих поживиться или просто напакостить, коих достаточно среди искателей металлолома, подростков-хулиганов, бомжей и даже соседей.

На зиму дачникам стоит вывезти со своих приусадебных участков самые ценные предметы и технику. Но этого недостаточно. Нужно распахнуть дверцы пустых шкафов, чтобы вор, заглядывая в окно, понял, что все вещи вывезены.

Если у вас есть соседи, которые постоянно проживают на даче, попросите их присмотреть за домом. Они же могут создать эффект присутствия, регулярно протаптывая на вашем участке тропинки в снегу. А если кто-то проберется на ваш участок, то соседи всегда смогут позвонить либо вам, либо в полицию. Поймать вора по горячим следам всегда проще.

Прочная дверь, хороший внутренний, а не навесной замок, деревянные, закрывающиеся изнутри ставни или металлические жалюзи на окнах - все это для случайных воришек станет вполне значимой преградой.

Разумеется, самый надежный способ обезопасить дачу – установить на участке систему видеонаблюдения и заключить договор с охранной организацией. Но это не всем по карману. Можно пойти на уловку и разместить по периметру несколько табличек с надписью: «Внимание! Ведется видеонаблюдение!», желательно с соответствующей картинкой. Воришек такие таблички отпугнут.

Бывает, что владельцы дач оставляют ловушки для непрошеных гостей. Тут МВД призывает граждан не переходить рамки дозволенного и помнить, что в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья «Превышение пределов необходимой обороны». И если проникший в ваше жилище вор, попав в такую ловушку, получит увечья или погибнет, вы понесете уголовную ответственность, предупреждает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С молотка за долги: в Ухте продана квартира ипотечника

Теперь ему всю жизнь расплачиваться за уже чужое жилье

Как не надо делать, читайте здесь (подробности)