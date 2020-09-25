Коми к отопительному сезону готова на 99-100 процентов

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Отопительный сезон начат во всех муниципальных образованиях, к зиме готовы все 100% котельных коммунального назначения, доложил и.о. министра ЖКХ Коми Виталий Поправка на заседании правительства.

По его словам к отопительному сезону подготовлено 99,5% жилфонда, 100% котельных, 99,6% тепловых сетей и 98% водопроводных сетей. В рамках подготовки к зиме заменено 113% ветхих тепловых сетей от планового показателя и 98% ветхих водопроводных сетей. Ресурсоснабжающие организации подготовили 2035,7 км тепловых сетей, 2608,8 км водопроводов и 1588,2 км канализационных сетей.

"В некоторых муниципалитетах замена ветхих инженерных сетей продолжается. Работы не влияют на отопительный период и будут завершены до 1 ноября", - заверил В.Поправка.

Также по плану к зимнему периоду проходит подготовка объектов энергетического и газового комплексов. АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" на 100% обследовало техническое состояние подземных газопроводов, провело капремонт зданий газорегуляторных пунктов и установок, а также запорной арматуры.

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