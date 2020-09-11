Сыктывкарцев приглашают голосовать: какие территории благоустраивать

Фото: архив КП

В столице Коми сегодня стартовало рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий в следующем году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе предварительного отбора утверждено 12 общественных территорий: семь сыктывкарских и пять эжвинских. Голосование в онлайн режиме и посредством заполнения специальных анкет продлится до 19 сентября 2020 года. Ознакомиться с дизайн-макетам и пройти голосование онлайн можно здесь.

Урны и бюллетени для голосования будут расположены по следующим адресам:

- Администрация МО ГО «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22, в фойе на первом этаже);

- Администрации Эжвинского района (ул. Славы, 1);

- Эжвинская ледовая арена (пр. Бумажников, 59);

- Спорткомплекс «Северная Олимпия» (ул. Димитрова, 1/4);

- Центральный бассейн (ул. Первомайская, 74).

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