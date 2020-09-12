Коронавирус в Коми 12 сентября 2020: за сутки зафиксирован 61 новый случай заболевания COVID-19

1 новый случай летального исхода.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 12 сентября в России 5 488 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 61 новый случай.
Сейчас в республике 7 003 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 91 пациент, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 6 092 человека (32 новых выздоровевших за сутки).
Данные сайта стопкоронавирус.рф на 12 сентября.
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