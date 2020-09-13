Диспансеризацию школьников Коми предлагают сделать ежегодной и обязательной

Сейчас медосмотр перед школой делается в добровольном порядке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сделать ежегодную диспансеризацию школьников обязательной предложил депутат Госдумы, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищёв, после сообщения в СМИ о смерти ученика 11-го класса одной из гимназий Тюмени во время урока физкультуры.

Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось.

Дмитрий Свищёв: "Это не первый случай гибели школьника на уроке физкультуры. В настоящее время установлено добровольное прохождение диспансеризации ребенком в школе. Но, как мы видим, норма "по желанию" может привести к несвоевременному выявлению серьезного заболевания у ребенка. Считаю, что профилактический медосмотр школьников необходимо делать обязательным каждый год перед началом учебного года или в начале учебного года».

Сейчас это делается в добровольном порядке, и дети приносят справку об освобождении от занятий физкультуры. А могут такую справку и не принести: когда родители, да и сами дети, не знают, что у их ребенка есть серьезное врожденное заболевание. В результате такого незнания происходят трагедии, умирают дети.

Также депутат предложил рассмотреть вопрос о курсах оказания первой медпомощи для школьных учителей. Чтобы они могли в первые же секунды помочь ребенку.

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